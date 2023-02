Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Migration Hamburgs Schulen verzeichnen „historischen Schülerzuwachs“ Von dpa | 07.02.2023, 12:54 Uhr

Vor dem Hintergrund des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine haben Hamburgs Schulen im laufenden Schuljahr mit zusätzlich 7490 Schülerinnen und Schülern so viele Neuzugänge verzeichnet wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1960er Jahren. Schulsenator Ties Rabe (SPD) sprach am Dienstag bei der Vorlage der Schuljahresstatistik von einem „historischen Schülerzuwachs“. „Das entspricht der Schülerzahl der gesamten Elbinsel Wilhelmsburg/Veddel oder sämtlicher Elbvororte von Rissen über Blankenese bis Nienstedten und Flottbek.“