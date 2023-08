Fahrradpolitik Hamburgs Linke fordern grüne Pfeile für den Radverkehr Von dpa | 12.08.2023, 11:28 Uhr Grüne Pfeile für Radfahrende Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Fraktion der Linkspartei in Hamburg ist nicht zufrieden mit Fahrradpolitik in der Hansestadt. Seit November 2021 sollten in Hamburg laut Fraktionsangaben mehrere grüne Pfeile für Radfahrer angebracht werden, die das Abbiegen an roten Ampeln gestatten. Mehr als zwei Straßen, in denen der grüne Pfeil installiert wurde, seien den Behörden jedoch nicht bekannt.