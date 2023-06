Hamburgs Grünen-Chefin Maryam Blumenthal – hier bei der Anbringung eines Wandbildes im März – stellt sich am Sonnabend zur Wiederwahl. Archivfoto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Parteitag entscheidet am Wochenende Hamburgs Grüne wollen Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich Von Markus Lorenz | 21.06.2023, 16:55 Uhr

32 statt 40 Stunden arbeiten, an vier statt fünf Tagen der Woche: Was in der Wirtschaft vereinzelt schon gilt, könnte in Hamburgs Firmen und Behörden zum Standard werden.