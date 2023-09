Verkehr Hamburgs Finanzsenator setzt bei Deutschlandticket auf Bund Von dpa | 04.09.2023, 11:26 Uhr Andreas Dressel Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel setzt beim Deutschlandticket weiter auf Bundeszuschüsse. Der Bund habe das 49-Euro-Ticket angeschoben und müsse nun auch mithelfen, die Rechnung zu bezahlen, sagte der SPD-Politiker dem NDR (Montag). Es liege in der Hand des Bundes, dass die Preisentwicklung maßvoll sei. Dressel räumte aber ein: „Ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass wir irgendwann in den 2030er Jahren vermutlich eine 5 vorne beim Preis haben.“