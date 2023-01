Hamburger Finanzverwaltung Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Geschichte Hamburgs Finanzbehörde erforscht Beraubung verfolgter Juden Von dpa | 23.01.2023, 15:04 Uhr

Wenige Tage vor dem Holocaust-Gedenktag hat die Hamburger Finanzbehörde ein Forschungsprojekt zur staatlichen Ausplünderung verfolgter Juden in Auftrag gegeben. Der Bremer Historiker Jaromir Balcar soll in Kooperation mit der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte eine Ausstellung erarbeiten. Das Projekt trägt den Titel „Ausgeraubt vor der Deportation. NS-Verfolgte im Fokus der Hamburger Finanzverwaltung“. Die Behörde stellt dafür 203.000 Euro zur Verfügung, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Montag sagte. Die Wanderausstellung soll Anfang 2025 zunächst im Rathaus gezeigt werden.