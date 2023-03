Finanzamt Foto: picture alliance / dpa/Archiv up-down up-down Bundesvergleich Hamburgs Finanzämter etwas langsamer - bundesweit an Spitze Von dpa | 16.03.2023, 12:15 Uhr

Hamburgs Finanzämter sind im vergangenen Jahr bei der Bearbeitungszeit der Einkommensteuererklärungen etwas zurückgefallen - liegen im Bundesvergleich aber immer noch in der Spitzengruppe. So lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Einkommensteuerbereich bei 52,5 Tagen, im Arbeitnehmerbereich bei 42 Tagen, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag mitteilte. Im Jahr zuvor waren es demnach noch 44,8 beziehungsweise 35 Tage. Im Ländervergleich habe Hamburg auch 2022 weiter vorne mitgespielt: Im Einkommensteuerbereich auf dem zweiten und im Arbeitnehmerbereich auf dem dritten Platz.