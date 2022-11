Hamburgs oberster Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs Foto: Daniel Bockwoldt up-down up-down Gegen Datensammelwut Hamburgs Datenschützer nimmt Immobilienmakler ins Visier Von dpa | 01.11.2022, 07:01 Uhr

Wer in Hamburg eine Mietwohnung haben will, sollte schon beim ersten Termin vollständige Unterlagen vorlegen. Weil Makler dabei aber gerne auch schon eine Schufa-Auskunft verlangen sollen, will Datenschützer Fuchs nun genauer hinschauen. Denn das wäre rechtswidrig.