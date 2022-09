Peter Tschentscher Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Jahreskonferenz Hamburgs Bürgermeister tritt „Pakt der Freien Städte“ bei Von dpa | 26.09.2022, 13:42 Uhr

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist dem internationalen „Pakt der Freien Städte“ beigetreten, der sich für demokratische Werte einsetzt. Beim Jahrestreffen des Bündnisses in Prag wurde er am Montag unter anderem zusammen mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), in den Pakt aufgenommen, wie der Senat in Hamburg mitteilte. Ebenso die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Brüssel, Riga und Vilnius.