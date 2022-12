Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Weihnachtsbotschaft Hamburgs Bürgermeister ruft zu Hoffnung und Zuversicht auf Von dpa | 23.12.2022, 14:15 Uhr

Bürgermeister Peter Tschentscher hat in seiner Weihnachtsbotschaft an Hoffnung und Zuversicht der Hamburgerinnen und Hamburger in schweren Zeiten appelliert. Der russische Angriffskrieg bringe großes Leid über die Menschen in der Ukraine, sagte der SPD-Politiker in der am Freitag vom Senat vorab veröffentlichten Videobotschaft. Zugleich machten die hohen Energiepreise hierzulande vielen Menschen Sorgen und setzten die Wirtschaft unter Druck.