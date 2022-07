ARCHIV - Blick in eine Abteilung der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Bibliothek Hamburgs Bücherhallen sind ab sofort deutlich länger offen Von dpa | 05.07.2022, 14:30 Uhr

Die Hamburger Bücherhallen werden kundenfreundlicher: Besucher können ab sofort mit ihrer Bücherhallen-Karte in 16 Stadtteilbibliotheken von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr und teilweise auch an Sonn- und Feiertagen selbst die Tür öffnen, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Dienstag mit. Weitere Standorte sollen folgen. Damit reagierten die Bücherhallen auf den Wunsch der Kundinnen und Kunden nach erweiterten Öffnungszeiten, die besser mit Beruf und Freizeitverhalten vereinbar sind.