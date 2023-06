Regenbogenfarben an der Alsterfontäne Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit Hamburgs Alsterfontäne soll nächste Woche wieder sprudeln Von dpa | 15.06.2023, 15:10 Uhr

Nur noch wenige Tage, dann schießt auf der Hamburger Binnenalster wieder ein meterhoher Wasserstrahl in die Luft. Die Alsterfontäne am Jungfernstieg soll bald in Betrieb genommen werden. Ein konkreter Tag wird erst später verraten.