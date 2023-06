Wasserfontäne auf der Alster Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit Hamburgs Alsterfontäne geht wieder in Betrieb Von dpa | 22.06.2023, 02:47 Uhr

Die Hamburger Alsterfontäne wird schon in wenigen Stunden wieder einen mächtigen Wasserstrahl in den Himmel schießen. Am Donnerstag (13.30 Uhr) soll das Hamburger Wahrzeichen auf der Binnenalster wieder angeschaltet werden. Üblicherweise sprudelt die Fontäne deutlich früher vor dem Panorama des Jungfernstiegs. Doch in diesem Jahr verzögerte sich der Einsatz aus Energiespargründen. Die Alsterfontäne soll dann täglich zwischen 10.00 und 22.00 Uhr laufen.