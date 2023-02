Hamburgische Bürgerschaft Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Umweltkatastrophe Hamburgische Bürgerschaft gedenkt der Erdbebenopfer Von dpa | 15.02.2023, 13:55 Uhr

Mit einer Schweigeminute hat die Hamburgische Bürgerschaft der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gedacht. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sprach Angehörigen und Freunden am Mittwoch vor Beginn der Sitzung das tiefe Mitgefühl des Parlaments aus. „Wir denken an alle Menschen, die ihr Leben verloren haben, an alle, die noch um das Überleben kämpfen, und an diejenigen, die jetzt vor den Trümmern ihres bisherigen Lebens stehen.“ Die Bürgerschaft stehe an ihrer Seite. „Wer in Hamburg Schutz sucht, ist hier herzlich willkommen.“ Die Stadt stehe mit der türkischen Generalkonsulin im Austausch und bereite Hilfsmaßnahmen vor.