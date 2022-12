Zoll gibt Einblick zu sichergestellten Böllern Symbolfoto: Frank Hammerschmidt up-down up-down Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz Hamburger Zoll stellt tausende illegale Böller sicher Von dpa | 30.12.2022, 15:27 Uhr

Feuerwerkskörper dürfen nur in Deutschland genutzt werden, wenn sie eine CE-Kennzeichnung haben. Die Polizei Hamburg hat in den letzten Wochen tausende illegale Böller in Paketen gefunden.