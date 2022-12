Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehrskörper Hamburger Zoll stellt in Paketen verschickte Böller sicher Von dpa | 30.12.2022, 15:12 Uhr

Der Hamburger Zoll hat im Dezember mehr als 3690 Feuerwerkskörper sichergestellt, die in Postpaketen verschickt worden waren und die in Deutschland nicht genutzt werden dürfen. Die Knallkörper hatten zusammen ein Gewicht von etwa 45 Kilogramm, wie der Zoll am Freitag in Hamburg mitteilte.