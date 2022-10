Lotto Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Glücksspiel Hamburger wird Lotto-Millionär Von dpa | 24.10.2022, 13:02 Uhr

Ein Hamburger ist am Wochenende Lotto-Millionär geworden. Nach Angaben von Lotto Hamburg vom Montag gewann der Spielteilnehmer aus Bergedorf bei der Samstagsziehung 1,3 Millionen Euro. „Das frühe Aufstehen hatte sich gelohnt, denn der Spielschein mit den Glückszahlen wurde am Samstagmorgen gegen 7 Uhr in einer Bergedorfer Lotto-Annahmestelle abgegeben“, heißt es in der Mitteilung.