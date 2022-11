Klaus Soltau (links) und Jens Heidorn von der Hamburger NET-Gruppe auf einer ihrer Windkraftanlagen. Foto: NET up-down up-down Hamburger Anlagenbetreiber ärgert sich Paradox: Windräder dürfen Endkunden nicht direkt mit Strom beliefern Von Rainer Kreuzer | 30.11.2022, 12:52 Uhr

Es könnte so einfach sein: Wind- und Solaranlagen liefern ihren Ökostrom an Abnehmer in der Nachbarschaft. Doch der Gesetzeslage verlangt einen Umweg, was in Hamburgs Osten für Unverständnis sorgt.