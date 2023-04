U-Bahn in Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archiv up-down up-down ÖPNV Hamburger U1 fährt wieder Haltstelle Hudtwalckerstraße an Von dpa | 27.04.2023, 10:37 Uhr

Wenige Tage nach dem Ende der Streckensperrung der Hamburger U1 wird nun auch die Haltestelle Hudtwalckerstraße von Freitag an wieder angefahren. Im Herbst soll die Haltestelle dann auch barrierefrei erreicht werden können, teilte die Hamburger Hochbahn AG am Donnerstag in Hamburg mit. Die Kosten für den barrierefreien Umbau der Haltestelle liegen den Angaben zufolge bei rund 10,8 Millionen Euro.