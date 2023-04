Bernhard-Nocht-Institut (BNI) Foto: picture alliance / dpa/Archivbild up-down up-down Sanierung Hamburger Tropeninstitut wird modernisiert Von dpa | 12.04.2023, 16:28 Uhr

Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg soll modernisiert werden. Neben einer umfassenden Sanierung des Hauptgebäudes ist ein neuer Forschungsbau zwischen dem Hauptgebäude und dem Wetterdienst nebenan geplant, teilte die Hamburger Wissenschaftsbehörde am Mittwoch mit. Am Donnerstag wollen die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen) und der Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) einen „Letter of Intent“ für das Projekt unterzeichnen.