Gastgewerbe Hamburger Tourismus warnt: Pandemie noch nicht vorbei Von dpa | 25.07.2022, 15:21 Uhr

Trotz steigender Gästezahlen geht die Hamburger Tourismuswirtschaft nicht von einem schnellen Ende der Corona-Durststrecke aus. „Die Aussichten sind sehr positiv - wir dürfen jedoch in der gesamten aktuellen Euphorie der Zahlen nicht vergessen, dass die Pandemie immer noch nicht vorbei ist“, sagte der Vorsitzende des Tourismusverbandes Hamburg, Wolfgang Raike, am Montag einer Mitteilung zufolge. „Auch wenn jetzt schon viele Gäste zurück sind und der Tourismus wieder an Fahrt aufnimmt, droht der Herbst mit neuen Auflagen und Verbindlichkeiten.“