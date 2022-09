Hamburger Tafel Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild up-down up-down Lebensmittel Hamburger Tafel in Not: Hilfsorganisation sammelt Spenden Von dpa | 26.09.2022, 10:22 Uhr

Um weiterhin ausreichend Lebensmittel an Bedürftige verteilen zu können, bittet die Hamburger Tafel um Unterstützung. Ehrenamtliche nehmen am Donnerstag (29.9.) von 12 bis 18 Uhr haltbare Lebensmittelspenden in der Europa Passage, im Alstertal-Einkaufszentrum und im Elbe-Einkaufszentrum an. Das sind zum Beispiel Reis, Nudeln und Konserven, aber auch Hygieneartikel. Auch am 27. Oktober und am 24. November sammelt die Hamburger Tafel Lebensmittelspenden und Hygieneartikel in den drei Einkaufspassagen.