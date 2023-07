Hörsaal Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Hochschulen Hamburger Studenten sind zufrieden mit Mensen Von dpa | 24.07.2023, 12:10 Uhr

Hamburger Studierende sind mit dem Angebot der Mensen und Cafés des Studierendenwerks zufrieden bis sehr zufrieden. Das ergab eine im April durchgeführte Studie des Studierendenwerks Hamburg. Rund 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden im Rahmen der Studie befragt, wie das Studierendenwerk Hamburg am Montag mitteilte. Am besten bewertet wurde der Service in den Mensen und Cafés.