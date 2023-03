Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Hamburger Staatsoper ändert Spielplan wegen Warnstreik Von dpa | 09.03.2023, 19:40 Uhr

Die Hamburger Staatsoper ändert wegen eines dreitägigen Warnstreiks den Spielplan. Am Eröffnungswochenende der Italienischen Opernwochen kämen besonders viele Gäste, um besondere Werke und Stimmen zu erleben, erklärte Staatsopernintendant Georges Delnon am Donnerstag. „Deshalb werden die geplanten Repertoire-Vorstellungen am Freitag und Samstag konzertant stattfinden.“ Konzertant bedeutet, dass es kein Bühnenbild, keine Kostüme und auch keine szenische Interaktion der Sängerinnen und Sänger gibt.