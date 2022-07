Am Eingang zum Sommerdom wird dem Hamburger Fußball-Idol gedacht. FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Ohne Corona-Einschränkungen Hamburger Sommerdom eröffnet – mit Action, Tradition und Gedenken an Uwe Seeler Von dpa | 22.07.2022, 17:14 Uhr

Freude und Trauer liegen in Hamburg am Freitag nah beieinander. Für Uwe Seeler gibt es am Freitagabend eine Schweigeminute.