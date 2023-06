Wasserstand Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt Hamburger sollen niedrige Wasserstände melden Von dpa | 09.06.2023, 10:33 Uhr

In Hamburg ist seit 2018 laut der Umweltbehörde ein Trend zu heißeren und trockeneren Sommern festzustellen. An vielen Gewässern wurden neue Niedrigwasserrekorde bis hin zum Trockenfallen beobachtet, wie die Umweltbehörde am Freitag mitteilte. Mit einem neuen Meldeportal sollen die Bürger nun dabei helfen, niedrige Wasserstände und trockene Gewässer zu dokumentieren. Unter trockener-bach.beteiligung.hamburg. können niedrige Wasserstände leicht erfasst und geteilt werden. Diese Informationen seien hilfreich, um Belastungen für die Umwelt durch Anpassungsmaßnahmen so weit wie möglich zu verringern, hieß es von der Behörde.