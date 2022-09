Justitia Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Hamburger soll Mädchen auf Kuba missbraucht haben: Prozess Von dpa | 23.09.2022, 14:03 Uhr

Wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen auf Kuba muss sich von Montag an ein 56-Jähriger in einem Prozess am Landgericht Hamburg verantworten. Der Angeklagte soll 2013 und 2014 mit zwei etwa 16-Jährigen und einer 13-Jährigen Geschlechtsverkehr gehabt haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Bei zwei weiteren Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren soll er andere sexuelle Handlungen vorgenommen haben.