Bei der 18. Ausgabe des viertägigen Clubfestivals mit Fachkonferenz haben die Besucherinnen und Besucher die Wahl zwischen mehr als 300 Konzerten von etwa 320 Acts aus circa 40 Ländern. In rund 60 Clubs und Spielstätten, darunter auch das Heiligengeistfeld - wollen die Musikerinnen und Musiker bis Samstagabend ihr Können zeigen. Auch The Hives, The Pretenders und Antje Schomaker werden erwartet.