Notruf 110 Störung Hamburger Polizei und Feuerwehr: Notrufnummern erreichbar Von dpa | 17.11.2022, 18:47 Uhr

Trotz einer Störung im Telefonnetz sind die Notrufnummern 110 und 112 in Hamburg nach Angaben von Feuerwehr und Polizei erreichbar. „Falls ihr uns nicht erreicht, versucht es mit einem anderen Telefon“, twitterte die Polizei am Donnerstagabend. Auch in der Warnapp NINA hieß es, die Notrufnummern seien trotz der erheblichen Telefonstörung im gesamten Bundesgebiet sicher erreichbar.