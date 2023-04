Verletzte mit Messerstichen in Auto Foto: Daniel Bockwoldt up-down up-down Hamburg Polizei stoppt Auto: Zwei Männer mit Stichverletzungen im Pkw Von dpa | 23.04.2023, 19:08 Uhr

Die Polizei Hamburg kontrolliert vier Männer in einem Auto, die vermutlich zuvor in Lüneburg in einen gewalttätigen Konflikt verwickelt waren. Zwei Männer hatten Verletzungen am Rücken und wurden in ein Krankenhaus gebracht.