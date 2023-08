Verkehrskontrolle am Donnerstag Hamburger Polizei stellt mehr als 2500 Ordnungswidrigkeiten fest Von dpa | 11.08.2023, 14:38 Uhr In Hamburg hat sich die Polizei an einem europaweiten Aktionstag zur Verkehrskontrolle beteiligt. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down

Am Donnerstag beteiligte sich die Hamburger Polizei an einem europaweiten Aktionstag zur Verkehrskontrolle – und erwischte dabei unter anderem einen Autofahrer, der mit 154 Stundenkilometern in einer 80er-Zone unterwegs war.