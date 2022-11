Kokain. Symbolfoto: Marcus Brandt up-down up-down Handel mit Kokain Hamburger Polizei hebt mutmaßliches Drogenkurier-Quartett aus Von dpa | 27.11.2022, 12:47 Uhr

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos hätten am Freitagabend zunächst zwei Verdächtige festgenommen: einen 25-Jährigen auf offener Straße in Uhlenhorst und einen 28-Jährigen in der Wohnung in Barmbek-Süd.