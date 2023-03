Obdachlosenunterkunft Pik As Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Notschlafstelle Hamburger Obdachlosenunterkunft „Pik-As“ wird kernsaniert Von dpa | 22.03.2023, 13:13 Uhr

Die Hamburger Notschlafstelle „Pik As“ soll modernisiert werden. Das Gebäude in der Hamburger Neustadt, das Obdachlosen ganzjährig eine Übernachtungsmöglichkeit bietet, wird kernsaniert, wie das Unternehmen Fördern und Wohnen am Mittwoch mitteilte. Fördern und Wohnen ist ein Tochterunternehmen der Hansestadt Hamburg und kümmert sich an über 200 Standorten um die Unterbringung von Obdachlosen, aber auch Flüchtlingen.