Der Hamburger Soul-Sänger Stefan Gwildis hat neben der Musik die Liebe zur Malerei für sich entdeckt. Ihr wolle er sich künftig verstärkt widmen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Gwildis feiert am 22. Oktober seinen 65. Geburtstag. An der neuen künstlerischen Leidenschaft hat auch seine aktuelle Liebe ihren Anteil - die Malerin Ivana Hammerle-Szmyt aus Düsseldorf. Inspiriert von seiner Partnerin zieht es ihn inzwischen auch selbst vor die Leinwand. Seine Kunst ist unter anderem bereits auf dem Plattencover seines aktuellen Albums „Bunt!“ zu sehen.



Gwildis ist seit der Corona-Zeit mit der Malerin zusammen. Da habe er sich schwer in sie verliebt, erzählte Gwildis. Gerade hat er sich zudem mit ihr verlobt. Seit 2021 pendelt der Sänger zwischen der Hansestadt und Düsseldorf hin und her. Mit seiner Verlobten unternimmt er besonders gerne Fahrradtouren in den Rheinauen.



Zwei langjährige Ehen von je 23 Jahren hat er bereits hinter sich. „Da weiß man Bescheid“, sagte Gwildis mit einem Lachen. „Ich will's aber auch genau wissen.“ Mit seiner ersten Frau zog er gemeinsam deren drei Kinder groß. Mit der zweiten bekam er einen Sohn, der nun erwachsen ist.