Papierbranche verkauft weniger Klopapier FOTO: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Gesellschaft Hamburger mögen dreilagiges Klopapier: Falten statt knüllen Von dpa | 25.08.2022, 16:24 Uhr

Hamburgs Bürgerinnen und Bürger mögen laut einer Umfrage am liebsten dreilagiges Klopapier, da fast alle lieber falten als knüllen. Jeder Haushalt benötigt dabei im Schnitt drei Rollen pro Woche und hat üblicherweise sechs bis acht Rollen auf Vorrat, heißt es in der am Donnerstag zum Tag des Klopapiers veröffentlichten Befragung von Hamburg Wasser. Für die repräsentative Umfrage befragte Mindline Energy im Auftrag von Hamburg Wasser vom 8. bis 14. Juli insgesamt 1025 Hamburgerinnen und Hamburger im Alter von 18 bis 82 Jahren.