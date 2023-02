Presserundgang Messe "Reisen & Caravaning" Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Camping Hamburger Messe Reisen & Caravaning öffnet ihre Pforten Von dpa | 07.02.2023, 17:21 Uhr

Die Hamburger Messe Reisen & Caravaning öffnet am Mittwoch offiziell ihre Pforten. Bei der Schau im Rahmen der „oohh! Die FreizeitWelten der Hamburg Messe“ dreht sich nach Angaben der Veranstalter fünf Tage lang alles um den Urlaub. Im Zentrum stünden dabei die Themen Camping und Caravaning. Allein für den Bereich Caravaning stünden drei Messehallen zur Verfügung, in denen alles rund ums Camping - vom Luxus-Liner bis zum kompakten Kastenwagen begutachtet werden könne. Partnerland der Reise-Messe sei in diesem Jahr die Mongolei, die Partnerregion das Baltikum. Insgesamt böten rund 200 Aussteller und Ausstellerinnen Ideen für lange Urlaubsreisen, aber auch für Kurztrips.