Wahlen Hamburger Linke kritisieren Wahlen in Türkei als unfair Von dpa | 15.05.2023, 16:35 Uhr

Politiker der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft haben die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei als unfair kritisiert. „Wie erwartet, gab es Versuche, die Wahl zu manipulieren“, erklärte Fraktionschefin Cansu Özdemir, die zusammen mit dem Abgeordneten Norbert Hackbusch und Fraktionsmitarbeitern zur Wahlbeobachtung in die Türkei gereist war, am Montag.