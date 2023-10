Parteien Hamburger Linke gegen Privatisierung des Hafens aus Von dpa | 08.10.2023, 13:03 Uhr | Update vor 41 Min. Containerschiff von MSC in Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Die Hamburger Partei Die Linke hat sich bei ihrem Landesparteitag deutlich gegen die Privatisierung des Hafens ausgesprochen. So wurde die Entscheidung des Verkaufs wichtiger Anteile der städtischen HHLA an die Reederei MSC scharf kritisiert, wie die Partei am Wochenende mitteilte. In dem Zusammenhang hatte der Parteitag am Samstag mit großer Mehrheit den Dringlichkeitsantrag „Unser Hafen - nicht euer Casino!“ angenommen, indem die Linke auch die Aufnahme einer Privatisierungsbremse in die Hamburger Verfassung fordert.