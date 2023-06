Trotz Personalmangel in Kitas: Immer weniger Kinder werden in Hamburg bei Tagesmüttern betreut. Symbolfoto: Lars Peter Ehrich up-down up-down Ausgebaute Krippenbetreuung Trotz Personalmangel in Hamburger Kitas: Tagesmüttern fehlen die Kinder Von dpa | 19.06.2023, 15:24 Uhr

Die Zahl der Tagesmütter in Hamburg ist in den vergangenen Jahren um etwa ein Drittel gesunken. Dies könne am Ausbau der Krippenbetreuung in den Kitas liegen. Doch diesen fehlt wiederum das Personal.