Hamburger Kitas fehlt Personal: Tagesmüttern die Kinder Von dpa | 19.06.2023, 15:15 Uhr

Während die Kitas in Hamburg über Personalmangel klagen, fehlen den Tagesmüttern offenbar die Kinder. So sei die Zahl der Tagesmütter in den vergangenen fünf Jahren von 920 auf 596 gesunken, berichtete die „Bild“-Zeitung (Montag). Die Krippenbetreuung der Kinder zwischen ein und drei Jahren sei in den Kitas in den letzten Jahren aktiv ausgebaut worden, sagte eine Sprecherin der Sozialbehörde dem Blatt. „Das hat zu einem hohen Konkurrenzdruck für die Kindertagespflegestellen in Hamburg geführt und ist vermutlich der Hauptgrund für die rückläufigen Kinderzahlen bei den Tagesmüttern.“