Hamburger Kinder- und Jugendnotdienst massiv überlastet Von dpa | 02.01.2023, 11:37 Uhr

Der Hamburger Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) ist wegen des hohen Andrangs massiv überlastet und muss junge Menschen inzwischen auch in einer Mehrzweckhalle unterbringen. Sowohl in der Unterbringungshilfe als auch im Mädchenhaus sowie in der Erstaufnahme sind teils mehr als doppelt so viele Plätze belegt wie eigentlich vorhanden, wie aus der am Montag veröffentlichten Antwort des rot-grünen Senats auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht. Grund für den Ansturm seien die Überlastung von Familien durch die Corona-Pandemie, mehr Inobhutnahmen aufgrund von Kindeswohlgefährdung sowie die hohe Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine, aus Afghanistan und Syrien.