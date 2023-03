Schüsse in Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Warnmeldung Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Von dpa | 09.03.2023, 22:50 Uhr

Bei Schüssen in einer Hamburger Kirche sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von einem Großaufgebot an Spezialkräften der Polizei. Demnach trugen Rettungskräfte Personen aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas.