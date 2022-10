Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Ermittlungen Hamburger Hundeschule in Flammen: Brandstiftung vermutet Von dpa | 14.10.2022, 07:06 Uhr

Das Gebäude eines Hundevereins in Hamburg-Horn ist ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei von Freitagmorgen ging das Feuer von einem Mülleimer auf das Holzhaus über. Wodurch der Mülleimer am Donnerstagnachmittag in Brand gesetzt wurde, blieb zunächst unklar. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus, da Zeugen von zwei verdächtigen Personen am Brandort berichteten. Eine erste Fahndung blieb allerdings ergebnislos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar. Personen und Tiere wurden nicht verletzt.