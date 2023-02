„Mittwoch ganztägig Streik bei der Hochbahn“, steht auf einer Anzeigetafel der Hamburger U-Bahn. Und wie sieht es am Donnerstag aus? Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down U-Bahn und Busse stehen still Streik bei der Hamburger Hochbahn: Wo am Donnerstag noch Ausfälle drohen Von Yannick Kitzinger | 01.02.2023, 15:43 Uhr

Am Donnerstag sollen in Hamburg die U-Bahn und Busse wieder normal in Betrieb sein. Die Hochbahn warnt allerdings vor Einschränkungen in gewissen Bereichen.