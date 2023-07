Rund 550.000 Fahrgäste täglich frequentieren den Hamburger Hauptbahnhof. Symbolfoto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Gewaltdelikte mit Waffen Hamburger Hauptbahnhof ist am Wochenende Waffenverbotszone Von dpa | 10.07.2023, 17:05 Uhr

Die Bundespolizei gab die Allgemeinverfügung für den Hamburger Hauptbahnhof am Montag bekannt. Hintergrund für das Waffenverbot am Wochenende sind die häufigen Körperverletzungen an dem meistfrequentierten Bahnhof Europas neben dem Pariser Bahnhof Gare du Nord.