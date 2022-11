Anhänger zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Studie Hamburger halten sich besser an Geschwindigkeiten als 2017 Von dpa | 22.11.2022, 11:07 Uhr

2017 hat Hamburg beim zu schnellen Fahren einen schlechten Eindruck hinterlassen. Jeder Zweite fuhr in Tempo-30-Zonen zu schnell, jeder sechste hielt Tempo 50 nicht ein. In keiner anderen Millionenstadt war das so ausgeprägt. Hat sich das verändert?