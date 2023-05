834. Hamburger Hafengeburtstag - Einlaufparade Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Schifffahrt Hamburger Hafengeburtstag feiert Abschluss mit Auslaufparade Von dpa | 07.05.2023, 05:02 Uhr

Der Hamburger Hafengeburtstag neigt sich dem Ende. Am Sonntag (10.00 Uhr) feiert die Hansestadt den letzten Tag des maritimen Festes. Höhepunkt am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) ist die Auslaufparade. Dann können Besucherinnen und Besucher noch ein letztes Mal die Großsegler, historischen Schiffe und Einsatzboote bewundern. Seit Freitag konnte man in der Hansestadt rund 250 verschiedene Schiffe bestaunen. Zu den Höhepunkten des Programms zählten bisher die Einlaufparade sowie das Schlepperballett. Für Samstagabend war das große Feuerwerk geplant. Am Sonntag soll auch die Zahl der Besucher bekannt gegeben werden. Im vergangenen Jahr waren es mehr als eine Million Gäste.