Hamburger Hafen: Zoll stellt 182 kg Crystal Meth sicher Von dpa | 27.09.2022, 15:43 Uhr

Der Zoll hat im Hamburger Hafen die Rekordmenge von 182 Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Es sei der bisher größte Einzelfund in Deutschland. „Eine so große Menge Crystal, die wir dem illegalen Markt entzogen haben, ist ein weiterer erheblicher Schlag gegen international agierende Drogenbanden“, erklärte der Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg, René Matschke, am Dienstag.