Infrastruktur Hamburger Hafen: Grüne wollen Beratung im Bundeskabinett Von dpa | 24.10.2022, 17:01 Uhr

Die Grünen stemmen sich gegen eine mögliche Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns an einem Terminal im Hamburger Hafen. Er gehe davon aus, dass die Angelegenheit an diesem Mittwoch im Kabinett besprochen werde, sagte der Parteivorsitzende Omid Nouripour am Montag nach Beratungen des Bundesvorstandes seiner Partei in Berlin. Wie mit diesem Investitionsvorhaben bislang umgegangen worden sei, habe ihn und seine Parteikolleginnen und -kollegen „befremdet und irritiert“.