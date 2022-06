ARCHIV - Ein ausgedrucktes Eurojackpot-Los liegt in einer Lotto-Annahmestelle. Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild FOTO: Thomas Banneyer Glücksspiel Hamburger gewinnt rund 1,67 Millionen Euro beim Eurojackpot Von dpa | 13.06.2022, 12:30 Uhr

Ein Hamburger oder eine Hamburgerin hat rund 1,67 Millionen Euro beim Eurojackpot gewonnen. Dies sei der höchste Lottogewinn, der in diesem Jahr in Hamburg erzielt wurde, teilte die Lotto-Gesellschaft am Montag in Hamburg mit. Der Spielschein war am Donnerstag in der Hamburger Innenstadt abgegeben worden. Auf dem Spielschein waren die fünf Gewinnzahlen (3-21-23-28-46) angekreuzt worden und zusätzlich noch eine der beiden richtigen Eurozahlen (10-12). Da jedoch die zweite Eurozahl nicht passte, fehlte ein Kreuz für den 26 Millionen-Jackpot. Noch habe sich der Gewinner oder die Gewinnerin nicht bei der Zentrale von Lotto Hamburg gemeldet.