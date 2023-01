Räumung von Lützerath Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Klimaaktivismus Hamburger Fridays-for-Future-Anhänger fahren nach Lützerath Von dpa | 13.01.2023, 09:30 Uhr

Die Demonstranten in Lützerath bekommen am Wochenende auch Unterstützung aus Hamburg. Mehr als 500 Fridays-For-Future-Anhänger aus der Hansestadt wollen gemeinsam mit Greta Thunberg gegen die Räumung und den Braunkohleabbau protestieren. Doch zuvor gehen sie in Hamburg auf die Straße.